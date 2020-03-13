В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

В итальянской больнице скончалась гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Дипломатические источники "Европейской правды" предварительно подтверждают эту информацию; официальное сообщение ожидается позже.

Также есть проверенные данные, что эта женщина действительно является гражданкой Украины и работала в Италии на законных основаниях. В четверг ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но спасти не удалось.

Накануне активистка украинской общины в Италии Оксана Федькив рассказала в своем Facebook, что украинку Раису Малышеву (1954 года рождения), которая работала в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад госпитализировали в одну из больниц Кьяры с подозрением на коронавирус.

Диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, написала Федькив 12 марта.

О смерти Малышевой также сообщает Олесь Городецкий, активист украинской общины в Италии.

Количество смертей от коронавируса в Италии возросло до 1266 - на 250 за последний день.

Напомним, другую гражданку Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы.

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