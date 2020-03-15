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Польша закрыла границу: для украинцев работают 3 автомобильные пункты пропуска

Воскресенье, 15 марта 2020, 10:59

Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчева-Краковец.

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Движение на пунктах Зосин-Устилуг, Долгобичув-Угринов, Будомеж-Грушев, Медика-Шегини, Кросьценко-Смильница, а также железнодорожные Гребенное-Рава-Русская, Кросьценко-Хиров прекращено.

Границу с Польшей на въезд в страну могут пересечь такие категории граждан:

граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, поручение иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша.

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