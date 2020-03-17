Еврокомиссия: предлагается временно ограничить въезд для иностранцев в ЕС, это не запрет путешествий

Предложенные Еврокомиссией меры в отношении въезда иностранцев в ЕС - это временные ограничения, а не запрет на путешествия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"О терминологии. Я бы не называл меры, которые мы предложили, запретом на путешествия, мы определяем их как временные ограничения на путешествия", - сказал он.

По его словам, с правовой точки зрения речь идет о наборе национальных решений, поэтому рекомендации Еврокомиссии были опубликованы в виде коммюнике, в котором лидеров ЕС приглашают к принятию этих мер.

"Коммуникация, которую мы утвердили, не касается товаров, и она не касается только путешествий. Европейский совет сегодня обсудит этот вопрос и потом уже он них зависит, как они будут внедрять это на национальном уровне", - добавил он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.

Из этого правила будет ряд исключений. Прежде всего, это граждане, имеющие право на проживание в ЕС, а также дипломаты, сотрудники посольств. Также исключениями будут врачи, медработники и эксперты, которые помогают справиться с коронавирусом.

Ограничения будут касаться не только стран ЕС, но и четырех ассоциированных государств Шенгенской зоны.

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