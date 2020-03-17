Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированная на 20-24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ПАСЕ.

"Президент ПАСЕ Рик Дамс консультировался с Бюро Ассамблеи перед принятием решения, которое направлено на защиту безопасности и благосостояния членов Ассамблеи, гостей и персонала Ассамблеи", - говорится в заявлении.

Отмена учитывает ограничения на поездки и мероприятия по карантину, принятые рядом государств-членов Совета Европы, и соответствует решениям, принятым страной пребывания Совета Европы, Францией, а также оценке риска на основе информации от Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Ассамблея решила перенести все заседания своих комитетов до конца марта.

В ПАСЕ также отмечают, что позже могут рассмотреть дополнительные меры с целью адаптации рабочего плана на 2020 год.

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