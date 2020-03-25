Нидерланды заявляют, что им удалось остановить массовое распространение коронавируса

В Нидерландах заявляют о том, что благодаря принятым правительством мерам удалось остановить экспоненциальный рост коронавирусной инфекции.

Об этом заявил директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"По крайней мере, есть положительная тенденция", - сказал он на брифинге в Палате представителей.

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По его словам, число людей, зараженных уже инфицированным человеком, ниже или равно одному, что говорит о "благоприятных сигналах".

В то же время он подчеркнул, что эта цифра основана на предыдущих оценках. Существует еще много неопределенных вопросов из-за недостатка данных.

"Вспышка нивелируется еще, возможно, и потому, что не все госпитализированные пациенты проходят тестирование", - сказал он.

По словам Ван Дисселя, в результате карантина пациент с коронавирусом перестал передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше. Это означает, что интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

"Экспоненциальный рост вспышки, вероятно, остановится", - сказал он.

Он предупредил, что люди должны и дальше соблюдать карантин, а при выходе на улицу держаться на расстоянии друг от друга.

Напомним, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах во вторник увеличилось на 811, что на 17% больше, чем днем ​​ранее. Общее количество инфицированных составляет 5560 человек.

За последние сутки также рекордно выросло число умерших пациентов - 63, общее количество умерших увеличилось до 276. Все умершие пациенты были в возрасте от 55 до 97 лет.