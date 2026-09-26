Вучич после разговора с Путиным надеется на продление газового соглашения

Сербия надеется добиться очередного продления газового соглашения с Россией, заявил в субботу президент Александар Вучич после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Сербия по-прежнему в значительной степени зависит от российского газа, но не смогла заключить долгосрочный контракт после того, как срок действия предыдущего трехлетнего соглашения истек летом 2025 года, и вместо этого полагается на краткосрочные продления.

"Срок действия газового соглашения истекает 30 сентября. Я верю, что после сегодняшнего разговора оно будет продлено и мы обеспечим стабильные поставки газа", – написал Вучич в соцсетях после разговора с кремлевским лидером.

Он отметил, что Сербия и в дальнейшем будет пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ – 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того чтобы платить рыночную цену, которая сегодня составляет 868 евро".

Сербия также импортирует газ из Азербайджана и имеет определенное собственное производство, но этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

Кроме того, Белград борется с американскими санкциями против своей крупнейшей нефтяной компании NIS из-за того, что большую часть акций в ней владеет Россия.

Для отмены санкций необходим полный выход России из компании, тогда как переговоры о продаже 56 % российской доли венгерскому энергетическому гиганту MOL продолжаются уже несколько месяцев. Срок действия последнего исключения из санкций США истекает 30 сентября – именно этот срок Вашингтон установил для завершения сделки.

"Мы также обсудили вопрос о NIS в надежде найти решение, которое будет выгодным для обеих сторон", – сказал Вучич.

Этот звонок стал одним из последних дипломатических контактов Вучича на посту президента. Он объявил, что подаст в отставку 27 сентября, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра по итогам досрочных выборов в парламент.

Напомним, в феврале Вучич заявлял, что Сербия диверсифицирует поставки энергоносителей, отказываясь от поставок из России, и уже ведёт переговоры о закупке природного газа через механизм Европейского Союза.

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