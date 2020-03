В правительстве Германии просят не шутить о коронавирусе в День дурака

Министерство здравоохранения Германии предостерегает от публикации 1 апреля шуток и мистификаций, связанных с коронавирусом, которые могут распространять дезинформацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В нынешней ситуации 1 апреля просим вас обойтись без выдуманных историй на тему коронавируса. Это сводит к минимуму риск того, что борьба с вирусом будет затруднена из-за неверной информации на эту тему", - говорится в сообщении.

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp