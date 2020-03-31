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В правительстве Германии просят не шутить о коронавирусе в День дурака

Вторник, 31 марта 2020, 18:06

Министерство здравоохранения Германии предостерегает от публикации 1 апреля шуток и мистификаций, связанных с коронавирусом, которые могут распространять дезинформацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В нынешней ситуации 1 апреля просим вас обойтись без выдуманных историй на тему коронавируса. Это сводит к минимуму риск того, что борьба с вирусом будет затруднена из-за неверной информации на эту тему", - говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 61 913. В результате болезни умерли 583 человека.

Германия пока не планирует скорого прекращения или ослабления действующих ограничений по борьбе с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оценить эффективность мер в среду во время телефонной конференции с премьер-министрами федеральных земель.

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Коронавирус Германия
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