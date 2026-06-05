Трамп одобрил письмо Зеленского Путину о проведении двусторонней встречи
Президент США Дональд Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России после того, как украинский президент Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к правителю РФ Владимиру Путину, в котором изложил такое предложение.
Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, передает "Европейская правда".
Журналисты спросили американского президента о письме Зеленского Путину и словах украинского президента о том, что Соединенные Штаты заняты войной в Иране, а потому Украина и Россия не должны ждать возвращения Вашингтона к переговорам.
Трамп приветствовал это предложение, опровергнув, что США отошли от переговорного процесса.
"Ну, я не знаю. Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Думаю, мы имеем к этому непосредственное отношение", – сказал президент США.
"На мой взгляд, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать", – добавил Трамп.
Американского президента также спросили, на какие уступки Вашингтон предлагает пойти России и Украине в переговорном процессе. Трамп уклонился от прямого ответа, но заявил, что обе стороны будут вынуждены пойти на компромиссы.
"Они оба пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы приложили к этому немало усилий", – ответил Трамп.
Стоит отметить, что с начала операции США и Израиля против Ирана переговорный процесс по завершению войны в Украине фактически находится на паузе.
На днях президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав украинской делегации на мирных переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров о завершении российско-украинской войны.