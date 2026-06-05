Трамп одобрил письмо Зеленского Путину о проведении двусторонней встречи

Президент США Дональд Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России после того, как украинский президент Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к правителю РФ Владимиру Путину, в котором изложил такое предложение.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили американского президента о письме Зеленского Путину и словах украинского президента о том, что Соединенные Штаты заняты войной в Иране, а потому Украина и Россия не должны ждать возвращения Вашингтона к переговорам.

Трамп приветствовал это предложение, опровергнув, что США отошли от переговорного процесса.

"Ну, я не знаю. Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Думаю, мы имеем к этому непосредственное отношение", – сказал президент США.

"На мой взгляд, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать", – добавил Трамп.

Американского президента также спросили, на какие уступки Вашингтон предлагает пойти России и Украине в переговорном процессе. Трамп уклонился от прямого ответа, но заявил, что обе стороны будут вынуждены пойти на компромиссы.

"Они оба пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы приложили к этому немало усилий", – ответил Трамп.

Стоит отметить, что с начала операции США и Израиля против Ирана переговорный процесс по завершению войны в Украине фактически находится на паузе.

На днях президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав украинской делегации на мирных переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров о завершении российско-украинской войны.