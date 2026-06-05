СМИ: Макрон думает, как задобрить Трампа, чтобы тот не сорвал саммит G7
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует задействовать весь арсенал дипломатических мер, чтобы завоевать расположение американского лидера Дональда Трампа во время саммита G7.
Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".
По словам неназванных французских чиновников, Елисейский дворец готовит ужин для двух президентов в Версальском дворце – роскошной резиденции "Короля-Солнца" Людовика XIV.
Основная идея заключается в том, чтобы сыграть на пристрастии Трампа к ярким позолоченным интерьерам, чтобы гарантировать, что президент США останется вовлеченным в решение ключевых вопросов, волнующих Европу, таких как война России в Украине и экономические последствия конфликта в Иране.
Трамп должен посетить альпийский курорт Эвиан-ле-Бен 15–17 июня в момент обострения напряженности, при этом перспективы прорыва в отношениях между США и Ираном практически отсутствуют.
Президент пообещал прилететь на саммит, но французская сторона хочет убедиться, что он не уедет с встречи раньше времени.
"Я считаю, что его (Трампа. – Ред.) участие в саммите G7 практически подтверждено", – сказала osoba, близкая к французскому президенту.
Учитывая непредсказуемость Трампа, эта osoba подчеркнула, что ужин в Версале еще не подтвержден и есть другие варианты.
"Все возможно, в Эвиане есть и поле для гольфа", – добавил собеседник издания.
Европейские лидеры почти десять лет пытались выработать формулу взаимодействия с Трампом. Один из уроков заключается в том, что лесть, помпезность и оттенок королевского великолепия могут помочь сгладить отношения с президентом США.
Прежде всего французские чиновники обеспокоены необходимостью не допустить, чтобы Трамп покинул саммит досрочно или сорвал все мероприятие.
Ужин в Версале, если он состоится, пройдет 17 июня, в последний день саммита.
"Его (Трампа. – Ред.) нужно поразить и подлизаться к нему", – сказал один европейский чиновник, отметив, что Макрон и Трамп "уже побывали на Эйфелевой башне".
"Что еще осталось, как не Зеркальный зал Версальского дворца?", – указал он.
Европейские лидеры заметили, что самые успешные визиты Трампа сопровождались встречами с королевскими особами – желательно в дворцах – например, ужином с королем и королевой Нидерландов во время прошлогоднего саммита НАТО в Гааге. Также Трамп выглядел искренне впечатленным королевским приемом в Виндзорском дворце в Великобритании.
Но на фоне глобальной тарифной войны Трампа и его пренебрежения к мнениям союзников по поводу войн в Иране и Украине в Европе возникают сомнения относительно того, смогут ли дипломатическое мастерство Франции и утонченность Макрона на самом деле чего-то добиться.
"Лесть эффективна лишь как часть динамики власти... Или если это принесет какую-то непосредственную выгоду для Соединенных Штатов или семьи Трампа", – сказал европейский чиновник.
Но организаторы G7 знают, что им придется ожидать неожиданного.
"Ситуация очень нестабильна. Если Ормузский пролив будет открыт и будет заключено соглашение с Ираном, это все изменит", – сказала близкая к Макрону особа.
Свобода судоходства в проливе является предметом всеобщей озабоченности, и французские чиновники отмечают, что администрация США вполне способна переложить вину за тупиковую ситуацию на своих европейских союзников.
Есть и другие потенциальные горячие точки, в частности Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. И учитывая напряженные отношения между Трампом и украинским лидером, этот шаг несет в себе определенную дозу неопределенности.
"С администрацией Трампа всегда есть определенная доля риска. Они не боятся конфликта", – сказал европейский дипломат.
Напомним, в июне прошлого года Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским.