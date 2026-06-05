Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отверг призывы сократить финансирование Германией ООН после того, как стране не удалось получить место в Совете Безопасности.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что, несмотря на то, что Германия не получила место в Совбезе, она должна оставаться такой же преданной Организации Объединенных Наций, как и раньше.

Он также отметил, что решение о размере финансирования в конечном итоге принимает парламент.

Немецкий министр добавил, что ООН остается ключевой международной организацией в деле укрепления мира, защиты прав человека и обеспечения международной безопасности.

По его словам, Германия и в дальнейшем будет активно участвовать в работе системы ООН.

Он подчеркнул, что ни одна организация не обладает большей легитимностью, чем ООН, когда речь идет о разрешении кризисов и конфликтов.

Заявление Вадефуля прозвучало после того, как Манфред Пенц, министр по международным делам немецкой земли Гессен, высказал предположение, что Германия может рассмотреть возможность сокращения своих финансовых взносов в ООН после поражения в борьбе за место в Совете Безопасности.

В среду на выборах в Генеральной Ассамблее ООН Германия уступила Австрии и Португалии. Ранее страна уже шесть раз входила в состав Совета Безопасности, в последний раз – в 2019–2020 годах. Это был первый случай, когда Германия не смогла занять место непостоянного члена в Совбезе.

Комментируя это, Вадефуль отметил, что "горькое поражение" в борьбе за место в Совбезе ООН связано с действиями РФ, поскольку она разжигала настроения против Германии.