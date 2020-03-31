В Ломбардии впервые за время эпидемии уменьшилось количество больных в реанимации

Впервые с начала эпидемии в Ломбардии, наиболее пораженном коронавирусом регионе Италии, зафиксировано уменьшение количества пациентов, размещенных в отделениях интенсивной терапии.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии, которые проанализировала "Европейская правда".

За прошедшие сутки в Ломбардии в реанимации находилось 1324 пациента с коронавирусом - на 6 меньше по сравнению с данными вчерашнего дня.

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Примечательно, что на протяжении всей эпидемии в Ломбардии фиксировали только рост количества реанимированных. К примеру, в последние дни цифры выглядели так: в пятницу - 1292 "короанвирусних" больных в реанимации, в субботу - 1319, в воскресенье - 1328, в понедельник - 1330.

В отличие от Ломбардии, показатель госпитализации тяжелых больных в целом по стране пока не снижается. Всего в Италии 4023 человека с COVID-19, размещенных в отделениях интенсивной терапии - на 42 больше, чем вчера.

За минувшие сутки в стране погибли 837 человек с коронавирусом, но количество новых больных начало понемногу спадать.