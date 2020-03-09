На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых

Суд, рассматривающий дело о сбивании авиалайнера Малайзийских авиалиний, официально определил присутствующих в процессе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания.

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", - пояснил судья.

Он также сообщил, что Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов. "Представители обвиняемых имеют доступ к документам, которые они считают важными", подчеркнул Хендрик Стейнхаюс.

Российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако Стейнхаюс отметил, что россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Подробнее о процессе читайте в статье: В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17