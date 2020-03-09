В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17

9 березня 2020 року стане особливим днем у сучасній історії Нідерландів. Підготовка до нього тривала 5,5 років.

Сьогодні у судовому комплексі Схіпхола почнеться слухання справи про вбивство 298 людей на борту Boeing-777, що виконував рейс MH17 Малайзійських авіаліній. 193 з них були громадянами Нідерландів.

Точніше, йдеться про початок першої із серії справ.

Поки що до суду передали докази щодо чотирьох звинувачуваних. Трьох росіян і одного громадянина України звинувачують у тому, що вони доправили зенітно-ракетний комплекс "Бук" з Росії на Донеччину, а потім – намагалися приховати сліди злочину. Та є всі підстави чекати, що із часом перелік звинувачуваних розшириться, зачепивши і Кремль, і російське військове керівництво.

Мало хто сподівався, що підсудні візьмуть участь у цьому процесі.

Однак перед самим початком слухань сталося несподіване.

До суду звернулися адвокати, які повідомили, що представляють інтереси одного з підозрюваних, Олега Пулатова – колишнього російського військового, що координував дії бойовиків на окупованому Донбасі. По суті, у процес увійшла Росія, що взялася за захист одного з військових керівників так званої "ДНР".

Про те, навіщо Москві цей поворот, про нових свідків з Донбасу, імена яких не називають, а також про те, чого варто чекати від слухань – у матеріалі "Європейської правди".

Справа честі

"Тут, де ви бачите сухостій, влітку цвітуть соняшники. Так само, як і на тому полі в Україні, де впав літак", – розповідає Антон Котте. Він – член правління фонду MH17 Disaster Foundation, що об’єднує родичів загиблих в авіакатастрофі.

Ми спілкуємося поблизу меморіалу жертвам катастрофи, куди Антон – і не лише він – приїздить, щойно має нагоду. Кожний загиблий має тут своє дерево, яке висаджували його або її рідні та близькі; до землі під багатьма з них додавали прах ідентифікованих загиблих. Відкривав меморіал король Нідерландів Віллем-Александр з родиною. Словом, для багатьох нідерландців це місце справді є святим.

Антон Котте має тут три дерева. Під ними – імена з табличками його сина Оскара, невістки Міранди та шестирічного онука Ремко.

76-річний чоловік зараз на пенсії, хоча часом працює як освітній консультант. Але головною його діяльністю стало встановлення справедливості у справі про збиття авіалайнера. "Це моє зобов’язання перед пам’яттю моїх близьких – довести до завершення судові процеси. Не лише той, що розпочнеться у понеділок", – пояснює Антон.

Для Антона Котте боротьба за справедливість стала сенсом життя після того, як родина його сина загинула в авіалайнері, збитому російським комплексом "Бук" на Донбасі Фото Європейської правди

Слухання, що стартують 9 березня, будуть відкритими – у тому сенсі, що спостерігати за ними можна буде навіть віддалено, через інтернет. Однак власне зала судових засідань не здатна вмістити усіх родичів. Для них зарезервовано 25 місць. Антон буде одним з тих, хто має намір постійно відвідувати процес. Але він, як і інші родичі загиблих, чекає, щоби суд встановив імена не лише рядових виконавців та посередників.

"Я сподіваюся, що з доказів, які будуть представлені, стане ясно, якою була роль російської армії. Скажу більше: я не уявляю, щоб цього не сталося", – підтримує колегу Піт Плюг, голова MH17 Disaster Foundation. 17 липня 2014 року він також втратив трьох родичів – брата Алекса, його дружину Едіт та племінника Роберта.

Компанія Гіркіна та її адвокати

"Ми не прагнемо помсти. Але ми маємо знайти відповіді на наші запитання і хочемо зробити все, щоби подібне не повторилося", – каже Піт Плюг. Суд, що розпочинається у понеділок, стане важливим, але далеко не останнім кроком на цьому шляху.

Наразі слідчі у справі MH17 висунули звинувачення трьом громадянам Росії і одному українцю, що були причетні до завезення з Росії до України комплексу "Бук", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в РФ:

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий") – голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки.

Ігор Гіркін ("Стрілок") – так званий міністр оборони "ДНР", що просив Росію надіслати систему ППО, знав про постачання "Бука" та координував його евакуацію.

Олег Пулатов ("Гюрза") – підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Причетний до перевезення "Бука" й організації охорони району падіння уламків збитого літака. Вважається, що він був біля установки в момент пуску.

Леонід Харченко ("Кріт") – громадянин України, командир батальйону у "ГРУ ДНР", причетний до охорони "Бука" в місці пуску ракети. Імовірно, координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску та евакуацію в Росію.

І хоча імена бойовиків відомі, ніхто не сподівається побачити їх на лаві підсудних.

Дістати їх з Росії та окупованої частини Донбасу Нідерланди не в змозі. Тому бойовики, причетні не лише до збиття літака, мали би добровільно віддати свою долю в руки нідерландського правосуддя. Розраховувати на це було би недалекоглядно.

Але історія довела, що у справі МН17 є місце для несподіванок.

Місяць тому до слідчої групи звернулися представники Sjöcrona van Stigt – авторитетної гаазької юридичної компанії, що спеціалізується на кримінальному праві, та повідомили, що вони за контрактом представляють інтереси Олега Пулатова.

Над захистом бойовика та підполковника армії РФ працюватимуть двоє топ-представників юркомпанії (у ранзі партнерів) – Бодевайн ван Ейк та Сабіне тен Дусхате, також їм допомагатиме росіянка Єлєна Кутіна, представниця юридичної компанії з Москви. Вартість адвокатських послуг традиційно не називається, але немає підстав для сумніву в тому, що йдеться про значну суму. "270 євро за годину – це найдешевша можлива ставка за юристів кримінального права в такому процесі", – каже Піт Плюг.

Для нідерландської сторони поява офіційних, контрактних, а не призначених державою захисників – це важлива новина.

Але навіщо це Росії?

Навіщо їм додавати легітимності процесу в Нідерландах, який до того Москва всіляко підривала?

Нащо їм витрачати чималі кошти та підживлювати розуміння того, що саме вони стоять за бойовиками? Ніхто ж не повірить, що російський військовий, що воював на Донбасі, без допомоги держави знайшов зайві тисячі євро на свій захист. І так само не буде багато довіри, якщо адвокати казатимуть, що надають послуги безкоштовно.

Відповідь на це запитання, схоже, дають події останніх тижнів.

Після того, як адвокати росіян увійшли до процесу та отримали доступ до матеріалів справи, у нідерландських та російських ЗМІ почали з’являтися фрагменти документів, що становлять таємницю слідства, до того ж, вирізані таким чином, щоби поставити під сумнів висновки слідства. На що розраховують автори цих "зливів" – можна лише припускати. На суддів цим точно не вплинути, вони бачитимуть повні документи.

Але тепер є всі підстави припустити, що із долученням своїх адвокатів Москва отримала те, чого їй бракувало – інформації про процес. Адже той напевно не обмежиться звинуваченням на адресу "групи Гіркіна".

До того ж у ньому мають з’явитися нові, непублічні свідки.

Від військових до Суркова

"Є три рівні причетних до катастрофи. Третій – це ті, хто натискав кнопку, наводив "Бук" на літак. Другий – ті, хто перевозив комплекс на Донбас, хто сприяв цьому. Перший – ті, хто ухвалював рішення про постачання і застосування комплексу. Зараз підсудними є причетні до другого рівня. Його треба пройти, щоби дістатися найвищого, першого", – терпляче пояснює Антон Котте.

Нідерландська прокуратура, що представлятиме обвинувачення у процесі, також не приховує, що не має наміру обмежуватися четвіркою нинішніх підсудних.

У слідства, зокрема, вже є дані про причетність до цієї трагедії помічника президента РФ Владислава Суркова. "Я не думаю, що цей процес дійде до самого Путіна. Але, на мою думку, військове керівництво цілком може з’явитися", – додає Олена Зеркаль, ексзаступниця глави МЗС, яка донедавна курувала міжнародні юридичні процеси.

Але поки що він не має статусу підозрюваного, пояснюють в Об'єднаній слідчій групі (JIT).

JIT вважає, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої "ДНР", а контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.

Між тим і слідчі, і навіть представники суду готуються до того, що у процесі виникнуть нові звинувачення. Щонайменше, будуть подані нові докази. "Файл не закритий – прокурори та захист можуть запитувати про нові докази, нових свідків, нові етапи слідства ще можуть мати місце за запитом будь-якої сторони", – пояснила українським журналістам Мерайє Кнайф, суддя-речник суду Схіпхола, який розглядатиме цю справу.

Однак, швидше за все, звинувачення проти нових підозрюваних, особливо представників першого ешелону, будуть заслухані в іншому процесі – після того, як суд доведе вину всіх або частини нинішніх звинувачуваних.

Символічно, що процес проходитиме не в Амстердамі, а за містом, у судовому комплексі Схіпхола – поблизу траси, що веде до Гааги.

Там, у Міжнародному суді ООН, вже відбувається слухання в іншій справі, що стосується ролі РФ у катастрофі MH17 – про порушення росіянами Конвенції ООН про заборону фінансування тероризму.

І хоча ці процеси формально не пов’язані, дії у їхніх рамках по максимуму синхронізуються. Адже мета у них одна: притягнути до відповідальності агресора, одним зі злочинів якого було збиття цивільного авіалайнера.

Про Цемаха і не тільки

То що ж відбудеться у суді Схіпхола цими днями? І чи варто чекати на швидкий вирок?

Представники нідерландської прокуратури та суду "не під запис" кажуть, що нідерландська судова система вважається відносно швидкою, але цей процес спрогнозувати дійсно неможливо через його складність.

Натомість адвокати родичів жертв розраховують на тривалу суперечку. "Юристи очікують, що це займе 4-5 років від понеділка і до того, коли ми матимемо рішення у цьому суді", – каже Піт Плюг, голова фонду MH17 Disaster Foundation, що об’єднує родичів загиблих. Його прогноз, схоже, занадто песимістичний, але чекати на швидке рішення справді не варто Зокрема через те, що у процес увійшли росіяни.

Вони мають право затягувати суд, і напевно ним скористаються.

Не виключно, що вже у понеділок адвокати Олега Пулатова попросять взагалі відкласти слухання на кілька місяців для їхнього ознайомлення зі справою.

Але колись справа все ж почне розглядатися, і тут на росіян може чекати несподіванка.

Нідерландська прокуратура готується представити в процесі "захищених свідків". Їхні імена не називаються і вони взагалі будуть свідчити не з судової зали. Для їхнього ж захисту. Є навіть свідок запуску ракети.

Джерела ЄвроПравди пояснюють що нідерландська держава залучала таких людей за програмою захисту свідків. Вони отримують не просто квиток до Амстердама не процес, а й можливість лишитися в Європі та почати нове життя. Із підйомними коштами, новим прізвищем тощо. Для умовного мешканця окупованого Сніжного або Харцизька, який не має майбутнього у себе вдома, така перспектива – дуже приваблива.

І, зокрема, саме через це у Нідерландах дуже шкодують, що не мають серед свідків відомого Володимира Цемаха.

Так, він мовчав на допитах у Києві, але ж цілком міг заговорити в Нідерландах!

На щастя, родичі загиблих простили Україну за видачу Цемаха в РФ.

А вони значною мірою формують суспільну думку в Нідерландах.

"Ми про це не забули, – каже Європейській правді Піт Плюг, – Але ми розуміємо, що Україна мала обирати між однією людиною і багатьма, які ні за що перебували в російських тюрмах"

В суспільстві ставлення до рішення Києва – критичніше ніж у нього. Але роль Росії бачать усі. І для суддів це також може стати показовим непрямим доказом причетності РФ, одним із багатьох. Разом із спробами "злити" судові документи, разом із незграбними виправданнями та намаганнями дискредитувати нідерландський суд, Москва лише доводить, що їй є чого боятися.

Та й загалом, у тому що російські військові були причетні до збиття авіалайнера та в тому, що їхня вина буде доведена судом, у Нідерландах не сумнівається практично ніхто.

"Європейська правда" слідкуватиме за перебігом процесу у Схіпхолі

Автор: Сергій Сидоренко,

з Нідерландів