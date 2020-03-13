Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения в отношении 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

Это решение агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил также источник в институтах ЕС. "Решение о продлении произошло. Скоро пойдет официальное коммюнике", - отметил собеседник агентства.

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Срок действия действующих санкций истекает 15 марта. Этот пакет ЕС продолжает каждые полгода. Напомним, продолжение санкций было отложено на день через коронавирус.

Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Ранее решение о продлении этих санкций на заседании приняли послы ЕС. Посол Украины в ЕС Николай Точицкий тогда выразил надежду на дальнейшие практические шаги блока и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.