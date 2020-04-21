В Черногории сократят комендантский час и разрешат магазинам работать дольше

Власти Черногории заявили во вторник, что сократят комендантский час и позволят магазинам работать дольше, поскольку уровень коронавирусных инфекций и смертей остается низким.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комендантский час, который начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни, теперь будет действовать с 11:00 до 17:00 в течение всей недели.

"Спорт и физическая активность разрешены ... с обязательным соблюдением физической дистанции и всех других профилактических мер", - говорится в заявлении Национального координационного органа по инфекционным заболеваниям.

В марте Черногория закрыла свои границы, аэропорты и морские порты, школы и запретила все общественные мероприятия и занятия на свежем воздухе, чтобы обуздать распространение вируса.

На сегодняшний день в стране подтверждено 313 случаев заражения, пять человек погибли и 90 выздоровели с начала эпидемии.

Днем ранее соседняя Сербия также ослабила карантин и позволила некоторым предприятиям и строительным площадкам по всей стране вновь открыться.