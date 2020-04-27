Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу

SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

Коронавирус во Франции: 437 умерших за сутки, но госпитализированных становится меньше

В Британии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц






ЕС об изменениях в налоговой и на таможне: важно не рисковать реформами

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:12

В Европейском Союзе и США внимательно следят за назначениями в Государственной налоговой и таможенной службах Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter официального представительства ЕС в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в правительство чиновников в таможенной и налоговой службах", - заявили в европейском дипведомством.

Читайте также
Посол ЕС: "Антиколомойский закон" - лакмусовая бумажка для Украины

"Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - добавили в представительстве ЕС.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Верланов считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

Нефедов сказал, что отставка стала сюрпризом для многих министров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ассоциация с ЕС
powered by lun.ua