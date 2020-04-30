Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

В Италии снижается количество умерших от коронавируса, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1872 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 2086. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1694 человек - на 101 меньше, чем вчера. 4693 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, это в два раза больше чем вчера (2311). Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 75 945 человек.

Также сообщается о 285 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 323). Общее количество умерших возросло до 27967 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 101 551 человек. Количество увеличивается до 205 463, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.