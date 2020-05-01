Португалия 4 мая начнет первый этап выхода из карантина

Правительство Португалии утвердило план действий по смягчению пандемических ограничений, начиная с открытия в понедельник небольших магазинов, парикмахерских, салонов красоты, автосалонов и книжных магазинов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Начав открывать магазины с площадью менее 200 квадратных метров, правительство надеется постепенно открыть и другие предприятия, не разрешая при этом больших собраний или поездок.

Если число новых инфекций COVID-19 продолжит уменьшаться, вторая стадия открытия начнется во второй половине мая. Она будет охватывать более крупные магазины до 400 квадратных метров, ясли, классы для старшеклассников, кафе и рестораны.

Большие магазины, торговые центры, дошкольные классы, гимназии, кинотеатры и бары должны открыться 1 июня. Футбол в высшей лиге также должен возобновиться в начале июня.

Во всех случаях вновь открытые предприятия будут обязаны придерживаться ограничений, ограничивающих количество людей, допущенных в заведения, и обязательными барьерами между персоналом и клиентами. Рестораны смогут использовать только половину своих мест.

Маски будут обязательными в общественном транспорте и на предприятиях, открытых для общественности.

Чрезвычайное положение, введенное шесть недель назад, истекает в полночь субботы. Вместо этого правительство введет "состояние общественного бедствия", которое является менее строгим, но дает властям правовую основу для продолжения введения ограничений на свободное передвижение, собрания и другие конституционные права.

"Это начало долгого процесса, а не возвращение к нашей обычной общественной жизни", - заявил парламенту министр экономики Педро Сиза Виейра.

По состоянию на вечер четверга в Португалии было зарегистрировано 25 045 случаев и 989 смертей - одна из немногих историй успеха Западной Европы в борьбе с вирусом.