Британия планирует ввести 14-дневный карантин для прибывших авиарейсами

Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, прибывающих в страну авиарейсами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британские авиакомпании заявляют, что им было сообщено о намерении правительства ввести 14-дневный карантин для тех, кто прибыл в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии.

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Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца. Людям, которые приезжают в Британию, придется самоизолироваться в частном месте жительства.

Источники в правительстве и авиационном секторе отмечают, что путешественникам, очевидно, придется сообщить адрес своей самоизоляции по прибытии на границу.

Пока не ясно, как долго будут действовать ограничения, и смогут ли не граждане Великобритании отбывать изоляцию в арендованном частном жилье.

Также пока непонятно, есть ли у правительства планы отправлять на самоизоляцию прибывающих в Великобританию с помощью других видов транспорта.

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Аэропорты Великобритании предположили, что 14-дневный карантин "будет иметь не только разрушительное воздействие на авиационную отрасль Великобритании, но и на всю экономику".

Ожидается, что 10 мая премьер-министр Борис Джонсон представит план постепенного ослабления карантинных мер.

Великобритания была под жестким карантином в течение семи недель и по состоянию на 8 мая зарегистрировала 31 241 смерть от коронавируса - самое большое количество в Европе.