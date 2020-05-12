Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Шмыгаль и Меркель "виртуально" обсудили Донбасс, реформы и пандемию

Президент Польши подписал стратегию нацбезопасности, где РФ названа главной угрозой

Германия дальше ослабляет карантин, в разных землях - разные правила

Испания вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы






Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские

Вторник, 12 мая 2020, 13:59

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая в рамках постепенной отмены карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Региональным властям предоставлены полномочия снять ограничения для бизнеса, который сначала должен был открыться с 1 июня.

Розничные торговцы, музеи и библиотеки также смогут возобновить работу с 18 мая.

Этот шаг, объявленный правительством в понедельник вечером, произошел после давления со стороны региональных лидеров, которым было разрешено создать собственный план восстановления экономики.

Перед открытием заведениям необходимо принять меры безопасности, а рестораны должны установить расстояние в два метра между столами.

Также требуется ежедневная дезинфекция помещений, санитайзеры во всех ресторанах и обязательные маски и перчатки для официантов.

В правительстве отметили, что оставляют за собой право вмешаться в ситуацию и снова ограничить работу учреждений в случае нового роста количества инфекций.

Напомним, в Италии количество людей в реанимации в связи с коронавирусной инфекцией достигло показателей начала марта, когда эпидемия только набирала силу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия Карантин
powered by lun.ua