Европарламент проголосовал за упрощение визового режима с Беларусью

Европарламент рекомендовал ЕС одобрить два соглашения с Беларусью: об упрощенной процедуре выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Упрощенную процедуру выдачи виз на пленарном заседании в Брюсселе 13 мая поддержали 634 евродепутата, "против" были 48 парламентариев, воздержались четверо.

За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 евродепутатов, 117 высказались против, а 13 воздержались.

Визовое соглашение предусматривает взаимное упрощение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. В то же время будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центрі.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может вырасти до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Все визовые заявления должны будут рассматривать в течение 10 календарных дней. Если заявление потребует дополнительной проверки, этот срок могут увеличивать до 30 дней. С другой стороны, срок рассмотрения заявления могут сократить до двух рабочих дней "в неотложных случаях", но тогда визовый сбор составит 70 евро.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится вдвое: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Документы вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг другу о завершении процедур ратификации.