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В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО, их объявили мертвыми






В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО, их объявили мертвыми

Суббота, 2 мая 2020, 11:57

После прочесывания Ионического моря со своими союзниками по НАТО военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у берегов Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTV News.

Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены, сообщили канадские военные.

Шесть военнослужащих находились на борту вертолета, когда он упал в Средиземном море, возвращаясь на фрегат HMCS Fredericton, базирующейся в Галифаксе.

Fredericton, а также турецкие, итальянские, греческие корабли, вертолеты и самолеты тщательно обыскали район в поисках членов экипажа.

Во время поисков было найдено тело лейтенанта Эббигейл Каубро и обломки вертолета.

Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, предположительно находившихся на борту вертолета, но их пока не удалось идентифицировать.

Вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone, который базировался на канадском фрегате Fredericton, потерпел крушение во время полета в водах между Грецией и Италией.

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