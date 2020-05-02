В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО, их объявили мертвыми
После прочесывания Ионического моря со своими союзниками по НАТО военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета, разбившегося у берегов Греции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTV News.
Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены, сообщили канадские военные.
Шесть военнослужащих находились на борту вертолета, когда он упал в Средиземном море, возвращаясь на фрегат HMCS Fredericton, базирующейся в Галифаксе.
Fredericton, а также турецкие, итальянские, греческие корабли, вертолеты и самолеты тщательно обыскали район в поисках членов экипажа.
Во время поисков было найдено тело лейтенанта Эббигейл Каубро и обломки вертолета.
Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, предположительно находившихся на борту вертолета, но их пока не удалось идентифицировать.
Вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone, который базировался на канадском фрегате Fredericton, потерпел крушение во время полета в водах между Грецией и Италией.