Миграция в Британию из-за пределов ЕС выросла до наивысшего за 45 лет уровня

Чистая миграция в Британию из стран, не входящих в Европейский Союз, выросла до самого высокого уровня за последние 45 лет.

Об этом сообщило Управление национальной статистики Британии, передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Так, в 2019 году в Британию прибыло на 282 000 больше граждан, которые не являются членами ЕС, чем выехало, что является самым высоким показателем с момента первого сбора информации в 1975 году.

К этому привел рост количества студентов из Китая и Индии.

Число же людей, прибывающих из стран ЕС на заработки, "неуклонно падает".

По оценкам управления, В 2019 году в Британию прибыло на 49 000 больше граждан ЕС, чем осталось – это значительно меньше "пиковых уровней" более 200 000 в 2015 году и начале 2016 года.

В целом, по оценкам, еще 270 000 человек переехали в Британию с намерением остаться на 12 месяцев или больше, чем покинули страну в 2019 году.

Чистая миграция из ЕС Британии находится на самом низком уровне за последние 16 лет.