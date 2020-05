В Британии поднялся скандал по поводу нарушения карантина советником Джонсона

В Британии раздаются призывы уволить правительственного советника Доминика Камингса в связи с тем, что он нарушил правила карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В пятницу, 22 мая, несколько СМИ сообщили, что Камингс конце марта совершил 250-километровое путешествие из Лондона в Дарем вместе со своей женой. При этом, у него были характерны для коронавируса симптомы и они обое должны были находиться в самоизоляции. К тому времени, поездки были уже запрещены, кроме критически необходимых.

Сообщается, что они отправились к близким родственникам по причинам, связанным с уходом за ребенком.

Оппозиционные депутаты заявили, что Камингс должен уйти в отставку, если будет установлено, что он действительно нарушил карантин, поскольку это выглядит неуважением к законопослушным гражданам.

В своих первых комментариях СМИ Камингс настаивает, что поступил "законно и по здравому смыслу". "Это было правильным поступком, это совсем не о том, о чем все подумали", - заявил он.

Министр иностранных дел Доминик Рааб и министр финансов Риши Сунак встали на защиту Каминґса.

"Просить о объяснений по поводу этого – логично и справедливо. Но, как было сказано, двое родителей с коронавирусом пытались позаботиться о своем малолетнем ребенке. Тот, кто собирается политизировать этот вопрос, пусть лучше пристально посмотрит на себя в зеркало", - написал Доминик Рааб.

It’s reasonable and fair to ask for an explanation on this. And it has been provided: two parents with Coronavirus, were anxiously taking care of their young child. Those now seeking to politicise it should take a long hard look in the mirror. https://t.co/fvfvPmlccQ