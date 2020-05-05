Через порушення карантину до глави партії "Brexit" навідалась поліція 

Представники поліції відвідали главу партії "Brexit" Найджела Фараджа, аби нагадати йому про необхідність дотримуватись карантину після того, як політик з’їздив у місто Дувр в графстві Кент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Минулого тижня Фарадж розповідав, що поліцію "засипали" скаргами на те, що політик проігнорував наказ про перебування вдома під час поїздки до узбережжя Східного Суссекса.

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Тепер же на Фараджа надійшла аналогічна скарга після того, як в понеділок він поїхав у Дувр, щоб повідомити про "скандал з нелегальними мігрантами".

За словами Фараджа, співробітники поліції в понеділок увечері постукали в його двері, щоб нагадати йому про правила, які діють у Британії у період спалаху коронавірусу.

"Карантинне безумство. Двоє поліцейських тільки що постукали в мої двері, щоб звернути мою увагу на здійснення лише необхідних поїздок... Яка марна трата часу і грошей", - розповів про інцидент Фарадж.

Фарадж переконує, що як політик він належить до "ключових працівників", тому такого роду поїздки для нього дозволені.

Нагадаємо, у Британії оштрафували пару, яка проїхала 100 км, "щоб понюхати море".