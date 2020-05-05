Через порушення карантину до глави партії "Brexit" навідалась поліція
Представники поліції відвідали главу партії "Brexit" Найджела Фараджа, аби нагадати йому про необхідність дотримуватись карантину після того, як політик з’їздив у місто Дувр в графстві Кент.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.
Минулого тижня Фарадж розповідав, що поліцію "засипали" скаргами на те, що політик проігнорував наказ про перебування вдома під час поїздки до узбережжя Східного Суссекса.
Тепер же на Фараджа надійшла аналогічна скарга після того, як в понеділок він поїхав у Дувр, щоб повідомити про "скандал з нелегальними мігрантами".
За словами Фараджа, співробітники поліції в понеділок увечері постукали в його двері, щоб нагадати йому про правила, які діють у Британії у період спалаху коронавірусу.
"Карантинне безумство. Двоє поліцейських тільки що постукали в мої двері, щоб звернути мою увагу на здійснення лише необхідних поїздок... Яка марна трата часу і грошей", - розповів про інцидент Фарадж.
Фарадж переконує, що як політик він належить до "ключових працівників", тому такого роду поїздки для нього дозволені.
Нагадаємо, у Британії оштрафували пару, яка проїхала 100 км, "щоб понюхати море".