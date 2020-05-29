В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

В Молдове с 1 июня по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

С 1 июня по всей Молдове возобновят работу рынки. Однако продавцам, администраторам и покупателям придется соблюдать правила безопасности. Каждый день перед началом работы всем продавцам рынка должны будут измерять температуру.

Прилавки, холодильники, весы, оборудование и вообще всю территорию рынка должны будут дезинфицировать. Обработку должны проводить в начале и в конце рабочего дня, а также каждые три часа работы рынка.

На входе на рынок всем покупателям также будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, покупателя не пустят на рынок и посоветуют обратиться к врачу. По решению комиссии покупатели не должны подходить к продавцам и другим людям на расстояние ближе одного метра.

С 1 июня начнет работать в обычном режиме Агентство госуслуг. Кроме того, с первого дня лета спортивным командам федераций футбола, тенниса, бадминтона, каноэ, пловцам и атлетам разрешено тренироваться в группах.

С 8 июня торговым центрам разрешат открыться, но кафе и развлекательные заведения внутри ТЦ останутся закрытыми.