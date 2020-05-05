Штрафы и увольнения: элита Сараева поплатилась за "коронавирусную вечеринку"

После элитной "коронавирусной вечеринки" в Сараеве двое известных врачей потеряли должности, а все ее участники, среди которых и министр, заплатят штраф.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд боснийских СМИ, среди которых Avaz.

В первый день смягчения карантина в Сараеве местная элита собралась в ресторане гольф-клуба отпраздновать день рождения известного врача Юсуфа Шабановича, руководителя одного из хирургических отделений местной больницы.

На вечеринку, которую СМИ прозвали "коронавирусной", собрались 16 известных людей. Среди них - министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац, декан факультета ветеринарной медицины местного университета и член Научного органа по мониторингу и анализу коронавирусной ситуации в кантоне Сараево, бизнесмен, а также звезды боснийского шоу-бизнеса.

Полиция прибыла в заведение после того, как несколько звезд обнародовали видео и фото с вечеринки в соцсетях и кто-то на этом основании сообщил о нарушении.

Фото: AVAZ

Заведение было немедленно закрыто. Участникам празднования придется заплатить штраф в размере 500 конвертируемых марок (примерно 250 евро), а владельцу заведения - от 2000 до 10000 конвертируемых марок.

Сегодня утром директор клиники при Университете Сараева, где занимал должность Юсуф Шабанович, подтвердил изданию, что его за этот поступок уволили с должности.

"В связи с несоблюдением общих ограничений и созданием угрозы для работников и пациентов больницы его отправили в изоляцию... Правила одинаковы для всех, и все должны придерживаться их, независимо от статуса и должностей. Мы считаем поведение нашего коллеги недопустимо рискованным. Мы не хотим, чтобы кто-то своими безответственными действиями поставил под угрозу выдающиеся результаты в борьбе с COVID-19, которых нам уже удалось достичь", - заявили в больнице.

Также потерял должность Нихад Фейзик, член Научного органа по мониторингу и анализу коронавирусной ситуации в кантоне Сараево.

Сташа Кошарац, министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины, заявил, что просит прощения у граждан за безответственное поведение, признает свою вину и готов заплатить штраф.

По состоянию на 4 мая в Боснии и Герцеговине было 1927 подтвержденных случаев коронавируса, 78 больных умерли.