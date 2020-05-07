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Такси с главой МИД Чехии попало в ДТП, водитель погиб

Четверг, 7 мая 2020, 11:04

Такси, в котором ехал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, врезалось в другой автомобиль в Праге, водитель умер от сердечного приступа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"Вчера вечером я попал в трагическую аварию в качестве пассажира. Мне очень жаль, что потеряна человеческая жизнь. Я хочу выразить свои искренние соболезнования всем скорбящим. Завтра мы с женой примем участие в заупокойной мессе", - сказал министр в среду.

Сам министр во время аварии не пострадал.

Авария произошла на пражской улице Нусельска. Автомобиль на малой скорости врезался в припаркованный автомобиль, таксист потерял сознание. Вызванные полицейские и спасатели пытались привести водителя в себя, но безуспешно.

Полиция взялась за расследование обстоятельств аварии. Пока не ясно, когда произошел сердечный приступ у водителя - до аварии или после.

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