В ЕС подтверждают, что Россия и Китай прибегают к дезинформационным кампаниям

В ЕС подтверждают, что иностранными игроками, которые стоят за дезинформационными кампаниями, являются Россия и Китай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявила еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Отвечая на вопрос СМИ относительно того, какие внешние игроки причастны к кампаниям по дезинформации о коронавирусе, Юрова отметила, что речь идет о России и Китае.

"Если говорить о внешних силах, то мы четко вспоминаем Россию и Китай. У нас достаточно доказательств для таких заявлений", - отметила она.

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Вера Юрова отметили, что ЕС и по-прежнему будет укреплять усилия для противодействия дезинформации, координируя усилия с неправительственными фактчекинговыми инициативами, онлайн-платформами и исследователями.

Жозеп Боррель отметил, что целенаправленные дезинформационные кампании могут быть использованы как оружие для подрыва демократии и доверия к власти, и, как в ситуации пандемии коронавируса, создавать угрозы для общественного здоровья.

Как рассказала Юрова, уже есть договоренность с рядом онлайн-платформ о борьбе с ложной информацией о коронавирусе и договоренность о том, чтобы пользователи в первую очередь видели проверенную информацию от национальных органов здравоохранения и ВОЗ.

Недавно к инициативе согласился присоединиться TikТоk, продолжаются переговоры с WhatsApp.

В то же время, добавила еврокомиссар, можно сделать "гораздо больше", и ЕС надеется получать от онлайн-платформ более подробную информацию о действиях тех, кто пытается целенаправленно распространять дезинформацию.

По ее словам, в будущем, скорее всего, дезинформационные кампании будут связаны с темой вакцинации и изменения климата.