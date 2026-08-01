В Гдыне неизвестный жестоко избил украинку палкой, полиция разыскивает нападавшего

В польской Гдине неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой в область затылка – полиция разыскивает нападавшего, однако пока не видит признаков преступления на почве национальной ненависти.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Стоп-кадр видео из соцсетей

Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Железной в Гдине. Портал trojmiasto.pl опубликовал видео, снятое после нападения.

На нём пострадавшая рассказывает, что не видела нападавшего, поскольку тот атаковал её сзади, а предмет, которым её ударили, был "очень твёрдым". На видео женщина сидит на земле окровавленная.

Как сообщил представитель местной полиции Марек Кобялко, по предварительным данным, неизвестный мужчина дважды ударил 40-летнюю украинку деревянной палкой по затылку, после чего скрылся.

Полицейские провели осмотр места происшествия с участием криминалистов, изъяли следы и задокументировали обстоятельства нападения.

Пострадавшую доставили в городскую больницу Гдыни, где ей оказали медицинскую помощь. После обследования женщину выписали, её жизни ничего не угрожает.

Правоохранители анализируют собранные доказательства и проверяют все обстоятельства инцидента. По их словам, на данный момент нет оснований полагать, что нападение было совершено по мотивам национальной ненависти. В то же время в соцсетях распространяется информация, что женщина разговаривала по телефону на украинском языке, прежде чем нападавший напал на неё.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В поезде недалеко от Варшавы двое мужчин приставали к украинцу. После вмешательства кондуктора и других пассажиров обидчиков выгнали из вагона, а впоследствии полиция выписала им штраф.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".