Уровень воды в Рейне на западе Германии достиг рекордного минимума

Река Рейн, одна из важнейших водных артерий Германии, в субботу достигла исторически низкого уровня воды в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

На измерительном посту в городе Кельне зафиксировали всего 68 см, что на один сантиметр ниже предыдущего рекордного минимума 23 октября 2018 года.

Средний уровень воды на этом посту составляет от 297 см до 348 см.

Показатели водомерных постов отражают не фактическую глубину реки, а высоту воды над определенной базовой линией. Судоходная отрасль использует их для расчета грузоподъемности судов, курсирующих по этой водной артерии.

Падение уровня воды происходит на фоне того, что Германия, наряду с другими странами Европы, страдает от недостаточного количества осадков в сочетании с периодами высоких летних температур.

Рейн является важным маршрутом для коммерческого судоходства и используется для транспортировки таких грузов, как зерно, минералы, руда, уголь и нефтепродукты.

В начале июля в немецком городе Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду.

20 июля на реке Дунай в Румынии зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет, в результате чего страна ввела ограничения на орошение для фермеров.