Шмыгаль спрогнозировал, когда Украина приблизится к "промбезвизу" с ЕС

Украина сможет приблизиться к заключению с Европейским Союзом Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемого "промышленного безвиза", не раньше, чем через год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН.

"Приближение к промышленному безвизу с Европейским Союзом - это, по меньшей мере, год работы. Но мы эту работу ведем, мы будем выполнять те параметры и требования, которые необходимы, чтобы получить такую ​​возможность, когда товары, работы и услуги смогут беспрепятственно попадать на территорию Европейского Союза", - сказал он.

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Также премьер добавил, что Украина намерена обеспечить "промышленный безвиз" не только с ЕС, но и с другими мировыми экономическими лидерами, в частности с теми, которые входят в "двадцатку".

"Такие намерения есть, мы над этим работаем. Во всех международных переговорах с лидерами государств, с руководителями правительств, и президент, и я, как премьер-министр, и министр иностранных дел ведем эту линию и работаем над тем, чтобы этого можно было достичь в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

В мае глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о договоренности с ЕС ускорить совместную работу над подписанием "промышленного безвиза".

Европейская комиссия ранее заявляла, что считает сложной, но реалистичной задачей начало переговоров по соглашению ACAA по итогам 2020 года.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

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