Центристской партии Эстонии придется отдать в бюджет 110 тыс. евро непонятного происхождения

Эстонской Центристской партии по решению суда высшей инстанции придется отдать в госбюджет 110 тыс. евро взносов, происхождение которых партия не смогла объяснить документально.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание ERR, соответствующее решение объявили сегодня.

Административная коллегия Верховного суда Эстонии приняла решение, по которому Центритская партия должна будет вернуть в госбюджет 110 100 евро, происхождение которых не смогла объяснить документально. Этим решением суд подтвердил решение еще двух судов Таллинна низшей инстанции, поставив точку в деле, длившемся более трех лет.

Указанные 110 100 евро поступили на счета партии в промежуток с января 2014 по июнь 2015 года. Центристская партия не смогла документально объяснить происхождение средств.

В феврале 2017 года Комиссия по надзору за финансированием партий вынесла предписание, которым требовала от Центристской партии передать в госбюджет эти средства, поскольку взносы непонятного происхождения считаются запрещенными.

Партия обжаловала предписание комиссии. В декабре 2018 года Административный суд Таллинна не удовлетворил жалобу. 4 апреля 2019 года апелляцию партии отклонил и Окружной суд Таллинна.

5 ноября 2019 года высший судебный орган начал рассмотрение их жалобы и принял решение сегодня, 17 июня.

Согласно Акту о политических партиях, политические силы обязаны обеспечить полную прозрачность своих финансов.

Центристская партия является одной из двух крупнейших политических партий Эстонии и сейчас занимает 25 из 101 места в парламенте. Ее лидер Юри Ратас – действующий премьер Эстонии.