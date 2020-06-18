Финляндия - "часть РФ", а Венесуэла "входит в США": Болтон рассказал об уровне знаний Трампа

Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах, которые на днях поступят в продажу в США, создал портрет Дональда Трампа, который серьезно разочаровал Белый дом.

Выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло" приводит СNN, сообщает "Европейская правда".

Книга, в частности, содержит утверждение о том, что Трамп решил, что Финляндия является частью России, не знал, что Великобритания является ядерной державой, и называл репортеров "ублюдками", которых нужно казнить.

Перед саммитом с Путиным в Хельсинки в 2018 году Трамп спросил своих советников, является ли Финляндия частью России, или это своего рода "сателлит России".

По дороге в Хельсинки Трамп посетил Великобританию для встречи с тогдашним премьером Терезой Мэй. На этой встрече советник Мэй говорил об отравлении Скрипаля, заявив о нападении на ядерную державу. Трамп сказал: "О, это вы ядерная держава?" - что, как мне известно, не было задумано как шутка ", - цитирует CNN книгу Болтона.

По словам Болтона, Трамп также неоднократно путал президента Афганистана Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем.

В дискуссиях о свержении режима Николаса Мадуро Трамп настаивал на военных вариантах для Венесуэлы, говоря советникам, что страна "действительно является частью Соединенных Штатов", пишет Болтон.

А во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп "умолял Си Цзиньпина обеспечить его победу" на выборах и "подчеркивал важность влияния фермеров и увеличения закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов".

Болтон в мемуарах также подтвердил давление Трампа на Украину, заявив, что он и другие топ-чиновники от 8 до 10 раз призвали президента восстановить военную помощь Киеву, а также рассказал, как Трамп ворчал из-за санкций против РФ и не хотел быть жестким к Путину.