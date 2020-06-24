Армения обошла США по количеству больных 1 млн населения

Армения в третий раз зарегистрировала более 700 новых больных в сутки, а количество случаев коронавируса в стране на 1000000 населения уже выше, чем в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает кавказская служба "Радио Свобода", "Эхо Кавказа".

Согласно данным на портале worldometers.info, который собирает и сравнивает официальную статистику органов здравоохранения всех стран мира, в Армении сейчас - 7329 больных на 1 млн населения, тогда как в США - 7326 больных на 1 млн населения.

Для сравнения, для наиболее пострадавших в Европе Италии и Великобритании этот показатель на сегодня составляет 3950 больных и 4511 больных на миллион населения соответственно. В Швеции, которая не вводила жесткий карантин - 6025 больных на миллион населения.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, за последние сутки в Армении обнаружили 711 новых случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев возросло до 21 717. Это третий раз за все время эпидемии, когда суточный прирост больных - больше 700 человек. Предыдущих два "антирекорда", 766 и 723 больных, зарегистрировали также в июне.

Умерли за сутки еще 14 больных коронавирусом, общее количество умерших достигло 386. Кроме них, по данным Минздрава Армении, с начала эпидемии умерли еще 130 пациентов с подтвержденным COVID-19, но по другим причинам (четверо - за последние сутки).

Выздоровели за сутки 683 больных, всего с начала эпидемии - 10797. В стране остается 10 404 "активных" случаев.

С начала эпидемии, Армения осуществила 100 400 тестов на коронавирус.