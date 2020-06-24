Президента Косово обвинили в военных преступлениях

Президенту Косово Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Косово Кадри Весели предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая убийства, похищения людей и пытки.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Палаты и специализированной прокуратуры Косово, расположенной в Гааге.

"24 апреля Специальная прокуратура направила обвинительный акт из десяти пунктов на рассмотрение Суда, обвинив Хашима Тачи, Кадри Весели и других в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках", - говорится в заявлении.

В обвинительном заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые подозреваемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, касаются сотен жертв среди косовских албанцев, сербов, ромов и других этнических групп и включают политических противников.

Прокуратура утверждает, что обвинение является результатом длительного расследования и она может доказать все обвинения. Судья в настоящее время рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения.

"Специальный прокурор счел необходимым опубликовать это публичное уведомление об обвинениях из-за неоднократных попыток Хашима Тачи и Кадри Весели препятствовать работе суда и подрывать ее. Считается, что Тачи и Весели провели секретную кампанию, чтобы отменить закон о создании Суда и иным образом препятствовать работе Суда в попытке обеспечить, чтобы они не предстали перед судом. Предпринимая эти действия, Тачи и Весели ставят свои личные интересы перед жертвами своих преступлений, верховенством закона и всем населением Косово", - заявили в прокуратуре.

Тачи и Весели были среди основателей Освободительной армии Косово, в конце 1990-х она воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии, Весели - главой разведки.