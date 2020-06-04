Кулеба: Украина не пойдет на особые статусы Донбасса по российскому сценарию

На переговорах по Донбассу Украина не пойдет на прямой диалог с оккупационными администрациями РФ, чего добиваются в Москве.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита украинской делегации в Берлин, сообщает "Европейская правда".

"Украина не будет переходить красные линии своего суверенитета и территориальной целостности. Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций", - написал Кулеба.

Министр добавил, что Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины.

"Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - сказал он.

Глава МИД отметил: крайне важно, что из уст его немецкого коллеги Хайко Мааса прозвучало - сначала прекращение боевых действий на Донбассе, а потом все остальное. "То есть наши взгляды на принцип "Сначала безопасность" совпадают", - добавил он.

Детальнее о ходе переговоров читайте в статье - "Мы постараемся, если у Минска вообще шансы": что происходит в переговорах по Донбассу