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Турция и РФ договорились о поставках второй партии С-400

Понедельник, 8 июня 2020, 15:57

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть принципиальное соглашение о поставке второй системы" - сказал он.

По его словам, осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства дорожной карты".

Поставки первой партии С - 400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

В начале мая Демир сообщал, что Анкара уже ввела в действие некоторые элементы приобретенных у России С-400.

При этом он отмечал ,что "несмотря на то, что соглашение о поставках предусматривает, в частности, обучение и техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400. Такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции.

Напомним, покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 столкнулась с критикой союзников Анкары по НАТО, в частности, США.

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