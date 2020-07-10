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Президент Болгарии возглавил антиправительственный протест после ареста своих помощников

Пятница, 10 июля 2020, 10:21

В столице Болгарии прошли акции протеста против исполнительной власти – в поддержку действующего президента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

В акциях в поддержку президента Румена Радева в Софии, столице Болгарии, приняли участие сотни людей.

 

Утром 9 июля представители прокуратуры, МВД, Бюро защиты свидетелей и других органов по постановлению Софийского военного суда и Специализированного уголовного суда провели обыск в президентской администрации.

Обыски прошли в кабинетах советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова. Позже обоих задержали по подозрению в "торговле влиянием".

Впоследствии задержали также известного бизнесмена Пламена Бобокова.

 

Президент считает, что причиной этих мер стала его критика в адрес правительства и прокуратуры. В выступлении перед собравшимися на площади перед администрацией он призвал "выгнать мафию из исполнительной власти" и прокуратуры.

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