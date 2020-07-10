Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд Турции позволил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за новых заявлений Саакашвили

Еврокомиссия: Украина продолжает отвечать критериям безвиза с ЕС






Польша откроет в Хелме "Институт правды" и музей жертв "геноцида на Волыни"

Пятница, 10 июля 2020, 19:11

Вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин объявил в пятницу о планах создать в Хелме Институт правды и примирения и Музей жертв "Волыни".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Lublin.

Отмечается, что объявлением и публичным подписанием концепции создания двух новых институтов правительство Польши начало отмечание 77-й годовщины волынской трагедии.

Читайте также
Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни", - заявил вице-премьер-министр Польши.

Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память "о преступлении геноцида и его жертвах".

По словам Сасина, в Хелме также почтят украинцев, которые спасали жизни своих соседей или польских членов их семей.

"Это инициатива 21 века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о польских пограничных районах", - заявил заместитель польского премьера.

Он добавил, что это будет общее дело президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua