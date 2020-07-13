В Армении на месяц продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Армении утвердило решение о продлении режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом еще на месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAm.

Режим ЧС продлен с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа. Данное решение вступает в силу с момента публикации. В ближайшие часы оно пройдет формальную процедуру представления в парламенте.

В Армении по состоянию за сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.

В целом на утро 13 июля в стране зарегистрировано 32 151 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 11 530 пациентов. Выздоровели 19 865 человек (232 за последние сутки), умерли 573 пациента (8 за последние сутки).

Напомним, в конце июня в Армении регистрировали более 700 новых больных в сутки, а количество случаев коронавируса в стране на 1 млн населения было выше, чем в США.