Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро

Лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонд восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выводы Европейского совета.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Она добавила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало, слишком поздно", на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен до нового семилетнего бюджета в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Следует отметить, что первоначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно. Однако такое соотношение не устраивало группу так называемых экономных государств (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной доли грантов в фонде.

Долгосрочный бюджет был особенно трудно обеспечить на этот раз из-за Brexit. Национальные столицы и институты ЕС должны были заткнуть дыру в размере около 10 миллиардов евро в год, которая осталась после выхода из блока Британии.

Как отмечает Politico, некоторые лидеры опасались, что неспособность достичь соглашения приведет к падению фондовых рынков и потенциально усилит экономический кризис в то время, когда пандемия продолжается. Многие эксперты говорят, что полный шок от пандемии еще не ощущается из-за чрезвычайных правительственных программ по предотвращению потери рабочих мест, которые могут вскоре прекратить свое действие.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия прогнозировала, что экономика ЕС сократится на 8,3 процента в этом году в связи с пандемией.