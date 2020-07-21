Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД ведет переговоры об открытии Шенгена для украинцев, но вопрос "чувствительный"

Катастрофа МАУ: Украина ожидает визит миссии Ирана по поводу компенсаций родственникам жертв

Трамп, который был против масочного режима, назвал ношение маски проявлением "патриотизма"

Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро






Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро

Вторник, 21 июля 2020, 07:49

Лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонд восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выводы Европейского совета.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Она добавила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало, слишком поздно", на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен до нового семилетнего бюджета в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Следует отметить, что первоначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно. Однако такое соотношение не устраивало группу так называемых экономных государств (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной доли грантов в фонде.

Долгосрочный бюджет был особенно трудно обеспечить на этот раз из-за Brexit. Национальные столицы и институты ЕС должны были заткнуть дыру в размере около 10 миллиардов евро в год, которая осталась после выхода из блока Британии.

Как отмечает Politico, некоторые лидеры опасались, что неспособность достичь соглашения приведет к падению фондовых рынков и потенциально усилит экономический кризис в то время, когда пандемия продолжается. Многие эксперты говорят, что полный шок от пандемии еще не ощущается из-за чрезвычайных правительственных программ по предотвращению потери рабочих мест, которые могут вскоре прекратить свое действие.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия прогнозировала, что экономика ЕС сократится на 8,3 процента в этом году в связи с пандемией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эконом.кризис
powered by lun.ua