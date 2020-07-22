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Афины выразили демарш Анкаре из-за исследований у греческого острова

Среда, 22 июля 2020, 08:13

МИД Греции во вторник подал демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллоризо с 21 июля по 2 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Афины заявили, что поведение Анкары" представляет собой эскалацию напряженности в регионе", отражающую "одержимость страны беззаконием и ее полное презрение" к международному праву, международному морскому праву, правилам добрососедства и Европейскому Союзу.

Министерство иностранных дел Греции заявило, что оно обсудит этот вопрос с ЕС, НАТО и Организацией Объединенных Наций.

"Мы призываем Турцию немедленно прекратить незаконную деятельность, которая нарушает наши суверенные права и подрывает мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

21 июля станция Navtex в турецкой Анталии объявила о планах проведения турецкой сейсморазведки к югу и востоку от греческого острова Кастеллоризо.

В этот район планируется прибытие турецкого сейсморазведочного судна Oruc Reis.

В связи с этим греческие Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности.

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