Google выиграл суд в Германии по поводу отказа в "праве на забвение"

Верховный суд Германии согласился с судами низшей инстанции и отклонил апелляции двух истцов к компании Google по вопросам конфиденциальности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В первом случае бывший управляющий директор благотворительной организации потребовал от Google удалить ссылки на определенные статьи, которые появлялись во время поисков его имени. В статьях за 2011 год сообщалось, что у организации были финансовые проблемы и менеджер специально ссылался на свою болезнь, хотя не был болен.

Позже он утверждал в суде, что информацию о его личных проблемах со здоровьем не следует разглашать общественности через годы.

Суд постановил, что необходимость удаления ссылок на критические статьи из списка поиска всегда зависит от всестороннего рассмотрения основных прав в каждом конкретном случае.

Второе дело было передано в Европейский суд. Оно касалось двух топ-менеджеров компании, предоставляющей финансовые услуги, которые пытались удалить ссылки на негативные отчеты об их инвестиционных моделях. Они утверждали, что американские сайты, которые всплывали с их именами при поиске, были полны фальшивых новостей и стремились вывести на рынок других поставщиков финансовых услуг.

Это первое постановление Верховного суда Германии с тех пор, как в 2018 году вступило в силу совместное постановление ЕС о защите данных. Оно дает гражданам ЕС широкие права требовать от корпораций немедленного удаления личных данных.

Ссылки удаляются только при поиске в Европе, но в других регионах они будут отображаться, как обычно. Любые данные, "забытые" Google, которые в основном содержат ссылки на материалы, опубликованные другими, удаляются только из результатов поиска, а не из интернета.

"Право на забвение" стало предметом длительного юридического спора Google и ЕС. Прошлогоднее решение Суда ЕС заставило поисковые системы выполнять просьбы об удалении результатов поиска.

Напомним, американский технологический гигант Facebook подал иск против регуляторов ЕС по поводу доступа к документам компании в рамках продолжающегося антимонопольного расследования.