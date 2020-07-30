Глава МИД Молдовы осуществит визит в Киев на следующей неделе

Министр иностранных дел Молдовы прибудет с визитом в Киев на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи с послом Молдовы в Украине.

"Каждый зарубежный визит начинается с протокольных вопросов. "Сверили часы" с послом Молдовы Русланом Болбочаном. Ждем министра Олега Цулю в Киеве на следующей неделе", - сообщил он.

Кожний закордонний візит починається з протокольних питань. "Звірили годинники" з послом Молдови Р.Болбочаном. Очікуємо міністра @OlegTulea в Києві наступного тижня pic.twitter.com/POmJIr6Omv — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 30, 2020

Точная дата визита пока не сообщается.

Первая информация о приезде в Украину главы МИД Молдовы "в ближайшее время" появилась после видеовстречи с участием Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана, которая состоялась 22 июля.