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Глава МИД Молдовы осуществит визит в Киев на следующей неделе

Четверг, 30 июля 2020, 13:08

Министр иностранных дел Молдовы прибудет с визитом в Киев на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи с послом Молдовы в Украине.

"Каждый зарубежный визит начинается с протокольных вопросов. "Сверили часы" с послом Молдовы Русланом Болбочаном. Ждем министра Олега Цулю в Киеве на следующей неделе", - сообщил он.

Точная дата визита пока не сообщается.

Первая информация о приезде в Украину главы МИД Молдовы "в ближайшее время" появилась после видеовстречи с участием Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана, которая состоялась 22 июля.

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