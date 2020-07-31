Австрия разрешила авиарейсы из Украины, с требованием теста и карантина

Австрия разрешила полеты из Украины, при этом путешественники будут обязаны предоставить отрицательный результат теста и пройти 10-дневный карантин.

Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта Вены, сообщает "Европейская правда".

Сегодня истекает срок запрета авиарейсы из Украины, который был введен до 31 июля - с 1 августа полеты станут возможными.

При этом в целом для украинцев сохраняется запрет на въезд на территорию Австрии.

"Общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть, никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны ...) , а также на срочное лечение... Официальную ноту о новом режиме ожидаем завтра", - отмечает посол Украины в Австрии Александр Щерба.

У мене дві новини: добра і погана. Добра полягає в тому, що з 1 серпня Австрія скасовує заборону на посадку літаків з... Опубліковано Alexander Scherba Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

Для въезда на территорию Австрии путешественники из Украины, которые имеют на это право, обязаны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до путешествия.

Кроме того, по прибытии необходимо 10 дней оставаться на самоизоляции. Срок изоляции можно сократить, если повторно сдать тест уже в аэропорту по прибытии (за свой счет). Такая опция доступна ежедневно с 7 утра до 8 вечера.

"В случае прибытия из "зон риска", невозможно выбрать между тестом или карантином - необходимо иметь отрицательный результат теста до въезда", - отмечается в сообщении.

Это правило не распространяется на граждан и лиц с видом на жительство в Австрии и странах ЕС: они, прибывая из "красной зоны", могут сдать ПЦР-тест в аэропорту по прибытии и обязаны оставаться в изоляции, пока не получат результат.

Для пассажиров этих же категорий, которые приезжают из "зеленой зоны" и последние 10 дней не были в странах вне этого списка, ограничений на въезд нет. В "зеленый список" Австрии входят Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан -Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Испания, Чехия, Венгрия, Ватикан, Великобритания и Кипр.