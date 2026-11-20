Президент США Дональд Трамп заявил, что для прекращения торговой войны между США и Канадой предстоит "еще много работы".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 20 ноября, сообщает "Европейская правда".

Президент США рассказал, что во время своей поездки в Азию он встретился с премьер-министром Канады Марком Карни и назвал его "очень приятным человеком".

Впрочем, он вновь повторил, что Канада "обкрадывает" США "уже много-много лет".

"Одно из того, что он хочет сделать, – это построить для нас нефтепровод Keystone, и нам это нравится. Но, знаете, нужно сделать гораздо больше, чем это. Наш дефицит торгового баланса с Канадой составляет около $80 млрд. Я сказал: "Когда он сократится до нуля, приезжайте, и мы начнем переговоры", – добавил Трамп.

Недавно Карни заявил, что если его правительство не сможет успешно договориться о заключении соответствующего торгового соглашения с администрацией Трампа – он готов дождаться прихода нового лидера США, чтобы заключить это соглашение.

Напомним, в августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50%-ные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеял Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

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