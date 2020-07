Трамп официально уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ

Президент США официально сообщил членам Конгресса о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как пишет "Европейская правда", об этом написал в своем Twitter сенатор от Демократической партии Боб Менендес.

"Конгресс получил сообщение о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии. Назвать реагирование Трампа на пандемию коронавируса хаотичным и непоследовательным - это недостаточная оценка. Это не защитит жизни или интересов американцев - это оставляет их больными, а Америку - одинокой", - написал он.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.