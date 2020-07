Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід з ВООЗ

Президент США офіційно повідомив членів Конгресу про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це написав у своєму Twitter сенатор від Демократичної партії Боб Менендес.



"Конгрес отримав повідомлення про те, що президент США офіційно вивів країну зі складу ВООЗ на тлі пандемії. Назвати реагування Трампа на пандемію коронавірусу хаотичним і непослідовним – це недостатня оцінка. Це не захистить життя чи інтересів американців – це залишає їх хворими, а Америку – сам на сам", - написав він.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.