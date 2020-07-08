Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід з ВООЗ

Президент США офіційно повідомив членів Конгресу про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це написав у своєму Twitter сенатор від Демократичної партії Боб Менендес.



"Конгрес отримав повідомлення про те, що президент США офіційно вивів країну зі складу ВООЗ на тлі пандемії. Назвати реагування Трампа на пандемію коронавірусу хаотичним і непослідовним – це недостатня оцінка. Це не захистить життя чи інтересів американців – це залишає їх хворими, а Америку – сам на сам", - написав він.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020



Нагадаємо, у травні Дональд Трамп оголосив, що США припиняють відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом, оскільки організація "не виконала свою основну роль" у реагуванні на спалах COVID-19.

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Рішення Трампа відбулося після обіцянки президентом Китаю Сі Цзіньпіном дати 2 мільярди доларів ВООЗ протягом наступних двох років для допомоги у боротьбі з коронавірусом. Сума майже відповідає загальному річному бюджету ВООЗ за минулий рік.

У квітні Трамп зупинив фінансування організації, а після цього в листі 18 травня дав ВООЗ 30 днів для здійснення реформ.

Лідери ЄС закликали США не припиняти співпрацю з ВООЗ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у спільній заяві зазначили, що глобальна загроза пандемій вимагає міжнародного співробітництва, тому США повинні переглянути оголошене ними рішення про припинення відносин з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.