В Европарламенте не считают Лукашенко переизбранным президентом Беларуси

Депутаты Европарламента заявили о непризнании Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и сказали, что считают его персоной нон грата в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении крупнейших политических групп Европарламента.

В частности, заявление подписали группы Европейской народной партии, социал-демократов, Renew Europe, Greens/EFA и ECR.

Депутаты призвали к новым и свободным выборам в Беларуси и решительно осудили насилие и пытки, совершенные против мирных протестующих, организованных режимом Лукашенко.

"Мы поздравляем белорусский народ за его мужество и решительность и решительно поддерживаем его стремление к демократическим изменениям и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе", - говорится в заявлении.

Евродепутаты также осудили подавление интернета и СМИ, блокирование на дорогах и запугивание журналистов с целью прекращения потока информации о ситуации в стране.

" Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании " - сказано в заявлении.

Также в Европарламенте приветствовали решение министров иностранных дел ЕС внести в черный список всех лиц, ответственных за насилие и фальсификации президентских выборов и призвали как можно скорее составить санкционный список, чтобы людям, которые совершили эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены.

"Европейский союз может и должен сделать больше для дальнейшего продвижения дела демократии и свободы в Беларуси, в том числе путем усиления помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленного прекращения всякой финансовой поддержки правительства и контролируемых государством проектов" - утверждается в заявлении.

В Европарламенте также призвали ЕС назначить специального представителя по Беларуси, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти и обратились к России с требованием воздержаться от вмешательства.

"Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого вмешательства в Беларусь, тайного или явного, и призываем институты ЕС и государства-члены пристально противодействовать любым действиям России в этом отношении", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.